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Кыргызстан вместе со странами ЕАГ выступил против финансирования терроризма

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- Евгений Денисенко
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Задачи оперативного реагирования на новые угрозы определили представители стран-членов ЕАГ - Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (в их число входит и Кыргызстан). Это произошло в ходе состоявшихся 9-12 и 19-20 ноября в дистанционном режиме заседаний рабочих групп и 33-го пленарного заседания ЕАГ, сообщили в Федеральной службе РФ по финансовому мониторингу.

ЕАГ была создана в 2004 году и призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма, обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств, их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В эту группу входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя при ней имеют 16 стран и 23 международные организации. Сама ЕАГ является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), включающей сегодня 40 ведущих государств мира.

Председательствовавший на упомянутых мероприятиях директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что невзирая на введение ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, государства ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем в этой области. Значительное внимание уделяется выявлению, анализу и минимизации соответствующих рисков в Евразийском регионе, что становится особо актуальным в связи с тенденциями, формирующимися на фоне пандемии.

В этих целях странам ЕАГ оказывается дополнительное техническое содействие. А предпринимаемые ими усилия способствуют повышению осведомленности среди государственных органов и частного сектора о таких рисках, усилению международного сотрудничества по минимизации последних.

На пленарном заседании обсуждены, в частности, результаты использования двух ранее утвержденных проведенных исследований - "Финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе, доходов от организованной преступной деятельности" и "Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют". Стороны также обменялись опытом совершенствования соответствующих национальных законодательств, выработали планы на 2021 год

Кыргызстан является активным участником ЕАГ с момента ее создания и успешно взаимодействует в рамках нее со странами-партнерами. Так, в ходе состоявшейся в июне текущего года встрече с президентом РФ Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансовые разведки России и Кыргызстана в рамках совместной работы арестовали уже 2 миллиарда рублей. Кроме того, благодаря такому сотрудничеству незаконный вывод средств из РФ в КР был сокращен в семь раз.

Ранее Чиханчин уже рассказывал об успешном взаимодействии России с государствами ЕАГ, включая Кыргызстан, в плане выявления на ее территории ячеек международных террористических центров, террористов, воевавших в Сирии, финансовых структур, который оказывает содействие терроризму и зарабатывает на нем. "Очень хорошо поработал Кыргызстан, у них выявлено около 500 человек, имеющих отношение к ИГИЛ. Десятки уголовных дел. И несколько дел мы ведём сегодня с ФСБ, с Кыргызстаном. Это лица, которые оказались на территории России. Мы здесь очень плотно работаем", - отмечал тогда глава финансовой разведки РФ.


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URL: https://www.vb.kg/394388
Теги:
Россия, терроризм, Кыргызстан
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