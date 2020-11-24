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Россия поделится с Кыргызстаном опытом борьбы с наркобизнесом

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- Евгений Денисенко
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Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Ею предусмотрено и совершенствование международного сотрудничества на антинаркотическом треке.

Соответствующий указ главы РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Перед этим двадцатистраничный документ был рассмотрен и одобрен на заседании Совета безопасности РФ, которое Владимир Путин провел 16 ноября.

По итогам заседания секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что реализация стратегии поспособствует противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией. На это нацелено, в том числе, укрепление взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медицинских учреждений и организаций.

По словам Патрушева, в новом документе впервые предусматривается подключение органов местного самоуправления к работе по профилактике наркопотребления. Усилия органов власти планируется направить на совершенствование государственного контроля за оборотом наркотиков, на раннее выявление их незаконного потребления, сокращение числа больных наркоманией, снижение количества преступлений и правонарушений в этой сфере и на совершенствование международного сотрудничества на антинаркотической сфере.

В качестве приоритетных задач названы совершенствование нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности, механизмов пограничного и таможенного контроля, уничтожение инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и распространения наркотиков, усиление противодействия оргпреступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, и борьбы с отмыванием доходов, полученных в результате такой деятельности.

Кыргызстан тесно взаимодействует с Россией в области борьбы с наркопреступностью как на двустороннем уровне, так и в рамках международных объединений. В том числе, в рамках антинаркотических операций, проводимых в СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, под эгидой ООН. В данный момент страны-член Организации Договора о коллективной безопасности – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан - совместно с российским Министерством внутренних дел работают над новой антинаркотической стратегией на период до 2025 года. В этом документе, как сообщили в пресс-службе ОДКБ, будут учтены все особенности современных вызовов и угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков.


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URL: https://www.vb.kg/394389
Теги:
борьба, наркотики, Россия, Кыргызстан
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