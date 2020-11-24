"Будем более разборчивыми". И.о. мэра извинился за назначение Куценко

И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев извинился за то, что назначил Константина Куценко акимом Октябрьского района.

"Друзья! Прошу прощения. За назначение акимом Октябрьского района Куценко и его задержание. Будем более осторожными и разборчивыми", - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

Отметим, Константин Куценко был задержан накануне Финансовой полицией в рамках ранее выявленной коррупционной схемы по выводу и смены собственника земельного участка, находящего в аресте и подлежащего конфискации по приговору суда.

А назначен акимом Октябрьского района Бишкека распоряжением и.о. мэра Балбака Тулобаева он был только 2 ноября. Куценко занял тогда место Азамата Дороева.