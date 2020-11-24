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"Будем более разборчивыми". И.о. мэра извинился за назначение Куценко

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- Оксана Гут
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И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев извинился за то, что назначил Константина Куценко акимом Октябрьского района.

"Друзья! Прошу прощения. За назначение акимом Октябрьского района Куценко и его задержание. Будем более осторожными и разборчивыми", - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

Отметим, Константин Куценко был задержан накануне Финансовой полицией в рамках ранее выявленной коррупционной схемы по выводу и смены собственника земельного участка, находящего в аресте и подлежащего конфискации по приговору суда.

А назначен акимом Октябрьского района Бишкека распоряжением и.о. мэра Балбака Тулобаева он был только 2 ноября. Куценко занял тогда место Азамата Дороева.


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URL: https://www.vb.kg/394390
Теги:
задержание, назначение, Бишкек, Кыргызстан, Балбак Тулобаев, мэрия
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