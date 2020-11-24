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"Экономическую амнистию можно использовать для привлечения инвесторов"

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- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
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Председатель Комитета ТПП КР по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Кыргызстане Авазбек Керимбаев на заседании инвестиционного совета при Правительстве КР с участием Садыра Жапарова предложил свой способ экономической амнистии, который намного выгоднее Кыргызстану. Об этом редакции VB.KG рассказал он сам.

По его словам, этот способ улучшит в первую очередь инвестиционный климат страны.

- На этом заседании было высказано очень много проблем, в том числе и Торгово-Промышленной палаты. Мы также внесли свои три предложения:

  1. Во время пандемии малый и средний бизнес столкнулся с проблемами, когда во время карантина они не могли работать. В связи с этим многие малые предприятия оказались в трудном положении и многие из них попали в список ненадежных плательщиков. Мы в свою очередь предложили вывести их из этого списка
  2. Второе наше предложение касается экономической амнистии Жапарова. В этой связи на заседании я рассказал про успешный опыт других стран. На примере Турции, Нидерландов, Италии мы К примеру, мы могли бы ввести амнистию капиталов через увеличение уставного капитала компании. У нас в Кыргызстане немало компаний, которые имеют уставной капитал 10 тысяч, а оборот – 1 млн сомов или даже больше. Этот дисбаланс отрицательно влияет на инвестиционный климат страны. То есть предприниматели могут внести капитал, который подлежит амнистии, в увеличение своего уставного капитала. Инвесторы, когда интересуются вложениями в нашу страну, то они в первую очередь при изучении компаний интересуются уставными капиталами. Как я уже говорил, когда у компании уставной капитал составляет 10 тысяч сомов, а оборот – 1 млрд сомов, то это у инвесторов вызывает определенное недоверие.
  3. Осуществление мультимодальных перевозок из Китая. Речь идет о совмещении железнодорожных, морских и автомобильных перевозок. То есть мы по статистике из Китая железнодорожным путём получаем около 2 млрд тонн груза. При этом, мы, имея свои пункты пропуска границ, не можем завозить напрямую к нам в страну. Хотя мы соседствуем с такими странами как Китай, Узбекистан, Россия и Казахстан. И мы даже своим транзитным потенциалом не можем воспользоваться. Таким образом мы предложили, чтобы наше правительство провело переговоры с КНР с тем, чтобы открыть мультимодальный маршрут. Что это означает? Нужно чтобы из внутреннего Китая посредством железной дороги груз привозили до Кашгара, а оттуда автомобильным путем до Бишкека и Оша. К примеру, Узбекистан получает через Казахстан около 7 млн тонн груза, а узбекистанские предприниматели проявляют интерес к транзиту через нашу страну. Таким образом мы бы наладили свой транзитный потенциал, - сказал Керимбаев.

Более полное интервью председателя Комитета ТПП КР по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Кыргызстане Авазбека Керимбаева смотрите ниже:


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URL: https://www.vb.kg/394391
Теги:
амнистия, ТПП, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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