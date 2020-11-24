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Предвыборные войны. Кандидаты в президенты собрались и критикуют Жапарова

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- Екатерина Улитина
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Несколько кандидатов в президенты дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Садыр Жапаров использует административный ресурс в борьбе за кресло президента КР. Пресс-конференция стала своего рода ответом на вчерашнее интервью Садыра Жапарова, в котором он жестко раскритиковал своих оппонентов и даже напомнил им об их уголовных делах.

Во-первых, Жапаров вновь вспомнил о деле Омурбека Текебаева, который в последние дни открыто критиковал проект новой Конституции. Жапров заявил как об общеизвестном и подтвержденном факте, что Текебаев получил деньги от Маевского за продажу компании Мегаком. Во-вторых досталось депутату Каныбеку Иманалиеву, претендующему на президентский пост. По сведениям Садыра Жапарова на Иманалиева возбуждены два уголовных дела, и от тюрьмы его спасает только депутатская неприкосновенность.

- Мне жаль, что кандидат в президенты располагает информацией на уровне фейковых новостей, - прокомментировал Каныбек Иманалиев слова Садыра Жапарова и не преминул ответить оппоненту колкостью:

- Кыргызстан вскоре может получить самого необразованного президента. Садыр Жапаров даже Физкультурный Университет окончил заочно, - сказал он.

Еще один кандидат в президенты Садык Шер-Нияз тоже прокомментировал интервью Жапарова.

- Заявление полное противоречий и казусов. Самое главное когда мы называем своих оппонентов "бузуку" (провокаторы, люди, которые все портят - прим.ред.). Я не буду переводить это слово, но оно очень негативное. Такие заявления могут привести к расколу общества. Он ругает молодежь, которая вышла на митинг против Конституции и одновременно говорит, какая у нас продвинутая молодежь, - сказал Шер-Нияз.

Он призвал провести выборы честно и законно.

Кроме того, кандидаты в президенты Клара Сооронкулова, Равшан Джеенбеков и Токтайым Уметалиева, Кубанычбек Токтосунов и Бакытбек Джумагулов в той или иной степени обратили внимание на то, что претенденты на главный пост страны находятся не в равных условиях на этих выборах. Клара Сооронкулова заявила о применении административного ресурса.

- Он заявил, что пойдет на выборы как простой человек. Однако сегодня мы видим, что он живет в госрезиденции "Ала-Арча". Он располагает информацией об уголовных делах, о встречах, которые проводят другие политики. Разве простой человек мог бы получить такую оперативную информацию? Это говорит о том, что сейчас он задействовал весь имеющийся у него административный ресурс, - заявила Сооронкулова.

Напомним, досрочные выборы президента назначены на 10 января. В Центральной избирательной комиссии зарегистрированы 47 кандидатов на пост главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/394394
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Клара Сооронкулова, Каныбек Иманалиев, Садык Шер-Нияз, Садыр Жапаров
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