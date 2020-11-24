"Таза аба": В столице установят датчики для контроля качества воздуха

Мэрия города Бишкек совместно с общественным фондом "Институт экологических решений" запускают проект "Таза аба". Цель экологического проекта – понять, каким воздухом дышат горожане. Об этом заявляет пресс-служба муниципалитета.

"По предварительным данным, на 24 ноября столица превзошла показатели прошлого года по загрязненности атмосферного воздуха на 35-50%. И для того чтобы понять, что же происходит с воздухом, мы установим 39 приборов. Это минимальное число датчиков, объединенных в одну сеть, которое позволит видеть полную картину в агломерации Бишкека. Все данные будут собираться в открытую экологическую базу данных и будут доступны для всех", - сообщают в мэрии.

Отмечается, что установка датчиков бесплатна, из городского бюджета не было выделено ни сома.

"Дорогие горожане, если и вы хотите установить такой датчик в своем доме вам необходимо проживать в районе, отмеченном на карте зеленым кружочком. (Скачать можно здесь: http://namba.kg/#!/files/download/186623002). Чем ближе ваше место проживания находится к центру зеленого кружка, тем лучше", - подчеркивают в муниципалитете.

Номер WhatsАpp для установки датчика: 0505037700 или почта Info@ecnfology.kg. Обязательно нужно указать номер зеленого кружка, рядом с которым находится место предполагаемой установки датчика. А также имя и контакты человека, к которому нужно обратиться для установки датчика.

Идеальное место установки – на открытом воздухе, в защищенном от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей месте, а также от мест курения, кухонной вытяжки и прямых загрязнителей воздуха. Из практики лучшая локация – это крыльцо дома, открытый балкон и другие.

Установка счетчиков бесплатная. Единственное, прибор должен быть постоянно подключен к электричеству (220В) и Wi-Fi. Прибор потребляет электроэнергию на сумму около 10 сомов в месяц и использует интернет около 50 Мб в месяц. Эти расходы проект не компенсирует.

Как вы сможете увидеть показания прибора?

Самый простой способ – подойти к прибору и нажать одну кнопку, все показания будут выведены на монитор. Если вы не можете подойти к нему – можно скачать приложение AirVisual и на карте Бишкека найти свой район. Показания датчика будет отображены на карте.