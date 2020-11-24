В КР предлагают узаконить ответственность собственников участков за деревья

Кыргызстану как воздух необходим Закон "О защите зеленых насаждений в населенных пунктах КР". Об этом редакции VB.KG заявил исполнительный директор ОФ "Инициатива Арча", эксперт-эколог Дмитрий Ветошкин.

По его словам, каждый кыргызстанец может ознакомиться с проектом закона на сайте Жогорку Кенеша:

- Зеленые насаждения нам нужны не для кислорода, как по ошибке привыкли считать многие, а для создания в любом уголке микроклимата, комфортного для проживания граждан нашей страны. Мы подготовили обращение к политическим партиям, лидерам, общественникам:

"За последние три десятилетия, в связи с расширением площадей застройки наблюдается значительное сокращение территорий парков, скверов, рощ, озелененных территорий микрорайонов жилых кварталов, уличных зеленных насаждений. Из-за роста автотранспорта растут объемы вредных выбросов, повышается степень загрязненности воздушного бассейна и почвы.

В связи с этим разработан проект закона в целях обеспечения экологической безопасности и создания благоприятный условий окружающей среды и сохранения здоровья жителей в населенных пунктах Кыргызстана. Проект закона ставит целью обеспечить права граждан по Конституции на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду и на улучшение экологической ситуации в населенных пунктах Кыргызстана.

В чем суть проекта?

- Проект предусматривает обязательства и ответственность собственников земельных участков, независимо от формы собственности на землю, на которых находятся зеленые насаждения, нести обязательства за сохранение, обеспечение ухода, содержание и восстановление зеленых насаждений.

Водятся стандарты озеленения, определяющие соотношение озелененных территорий и общей площади территории, соотношение древесных и кустарниковых, травянистых растений и рекомендации по видовому составу растений. А также необходимые мероприятия для ухода и содержания зеленых насаждений, правил обрезки, процедуры вырубки, а также вырубки, а также правила сохранения целостности зеленых насаждений при проведении строительных и иных работ. И самое главное, данный проект не предусматривает финансирования из республиканского бюджета. А сегодня более 50 процентов населения Кыргызстана живут и работают в городах. И зеленые насаждения существенно влияют на качество жизни граждан Кыргызстана, в частности, жителей городов.