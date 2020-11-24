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Мэрия профинансирует проект застройки на месте сгоревшей прокуратуры

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- Екатерина Улитина
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По поручению и.о. мэра Балбака Түлөбаева издано распоряжение о выделении денежных средств на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) на месте сгоревшей генеральной прокуратуры КР. 

Отметим, что балансодержателем строения является управление муниципального имущества (УМИ) столичной мэрии. По заявке УМИ получено техническое заключение государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ при ПКР о фактическом состоянии строительной конструкции данного здания.

На основании распоряжения определен заказчик – управление капитального строительства (УКС), которое разработает техническое задание.

В ближайшее время будет объявлен тендер на выполнение проектных работ согласно техническому заключению и градостроительной документации. Будем держать в курсе. 

Бывшее здание генпрокуратуры КР, расположенное на перекрестке улиц Орозбекова и Киевской было сожжено во время апрельских событий 2010 года. Мэрия Бишкека еще в 2018 году сообщила, что на месте сгоревшего здания планируется построить сквер. В 2019 году "Бишкекглавархитектура" в 2019 году разработала эскизный проект.


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URL: https://www.vb.kg/394398
Теги:
Генеральная прокуратура, мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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