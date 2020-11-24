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В Москве пройдет айтматовский форум

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- Евгений Денисенко
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Форум, посвященный Чингизу Айтматову, пройдет в Москве 8-10 декабря. Его инициаторами выступили Московский государственный лингвистический университет, Российский химико-технологический университет имени Д. Менделеева, Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева при поддержке посольства КР в РФ.

Полное название этого мероприятия, сообщили в МГЛУ, - международный культурно-образовательный форум молодежи "Чингиз Айтматов и молодежь XXI века". Он организуется в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, в связи с пандемией провести его планируется в онлайн-формате.

К участию приглашены студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые, представителей научного сообщества, любители творчества выдающегося советского, кыргызского и российского писателя.

В программе форума – ряд круглых столов: "Культура мира и мир культуры в творчестве Чингиза Айтматова (1928-2008)", "Чингиз Айтматов и современные вызовы техногенной цивилизации (социально-философский анализ)","Чингиз Айтматов - писатель, гуманист, Гражданин Мира".

Также запланирован творческий конкурс по номинациям: "Межвузовский интерактивный конкурс чтецов художественного произведения Чингиза Айтматова на языках стран Содружества" (выразительное чтение отрывков из айтматовских произведений),"Буктрейлеры" (видеоролики по этим произведениям), "Интерактивные литературно-музыкальные композиции" (самодеятельные постановки).

Московский государственный лингвистический университет уже не раз становился местом проведения международных мероприятий – форумов, конференций, посвященных жизни и творчеству Айтматова, его вкладу в мировую литературу. В этом же вузе уже многие годы действует Центр кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова, на создание которого в свое время вдохновил сам автор "Джамили" и "Плахи".


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URL: https://www.vb.kg/394400
Теги:
Россия, форум, Москва, Чингиз Айтматов
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