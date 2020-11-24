Нуркожо-Ата. Новое село назвали в честь отца Садыра Жапарова (видео)

На окраине новостройки Ак-Бата города Бишкека появилось селение "Нуркожо-Ата", названное в честь отца Садыра Жапарова. В интернете распространили видео, где жители показывают, и рассказывают о своем жилмассиве.

По инициативе простых граждан, построенная на спонсорские деньги мечеть тоже будет носить имя отца Жапарова – "Нуркожо-Ата мечити".

Авторы видео также сообщили, что в "Нуркожо-Ата" на деньги самих жителей возводится ФАП.

Стоит отметить, что видеоэкскурсию организовал один из активных сторонников Жапарова Бакай Кашкарбаев.