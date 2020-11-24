Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 99.90 - 101.35

Нуркожо-Ата. Новое село назвали в честь отца Садыра Жапарова (видео)

252  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На окраине новостройки Ак-Бата города Бишкека появилось селение "Нуркожо-Ата", названное в честь отца Садыра Жапарова. В интернете распространили видео, где жители показывают, и рассказывают о своем жилмассиве.

По инициативе простых граждан, построенная на спонсорские деньги мечеть тоже будет носить имя отца Жапарова – "Нуркожо-Ата мечити".

Авторы видео также сообщили, что в "Нуркожо-Ата" на деньги самих жителей возводится ФАП.

Стоит отметить, что видеоэкскурсию организовал один из активных сторонников Жапарова Бакай Кашкарбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394402
Теги:
новостройки, активисты, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  