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Реформа Конституции: Придерживаемся принципов разделения власти

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- Екатерина Улитина
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В своей работе мы придерживаемся таких принципов как разделение власти и соблюдение системы сдержек противовесов. Об этом в ходе брифинга сообщил заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук, член конституционного совещания Болот Токтобаев.

- В работе своей секции мы придерживаемся таких принципов как разделение власти и соблюдение системы сдержек противовесов. На повестке дня стоит много важных вопросов: определение статуса президента, Жогорку Кенеша, и еще один важный вопрос определение статуса судов. Именно работа судов вызывает множество вопросов и нареканий, - сказал Болот Токтобаев.

Члены Конституционного совещания разделились на три секции, которые работают в постоянном взаимодействии друг с другом.

- Мы рассматривали сегодня 8 статей Конституции. Окончательных решений мы не принимали. До сих пор к нам поступают мнения и предложения от граждан, - рассказал профессор Академии государственного управления при президенте, доктор юридических наук Урмат Аманлиев.

Члены Конституционного совещания отметили, что готовы к предложениям граждан по поводу реформирования Конституции и намерены продолжать работу в режиме гласности и открытости.

Напомним, в Кыргызстане инициирована Конституционная реформа.


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URL: https://www.vb.kg/394409
Теги:
Конституция, Кыргызстан
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