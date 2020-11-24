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Задержан полпред президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 24 ноября 2020 года, ГКНБ был задержан по подозрению в злоупотреблении должностным положением полномочный представитель Президента в Жогорку Кенеше, в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР Д.К. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

"В настоящее время ГКНБ ведется досудебное производство в отношении полномочного представителя Президента в Жогорку Кенеше.

Следствием было установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года, Д.К., действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий передать ему денежные средства в сумме более 7 млн. сом, под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.

Незаконно полученные денежные средства Д.К. использовал в ходе предвыборной кампании, тем самым злоупотреблял своим служебным положением в своих корыстных интересах с целью обеспечения себе гарантий получения большего числа голосов избирателей.

ГКНБ будут продолжены соответствующие мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и привлечению к ответственности причастных лиц, о чем общественность будет своевременно информирована", - говорится в сообщении ГКНБ.

Отметим, должность полномочного представителя Президента в Жогорку Кенеше занимает Курманбек Дыйканбаев.


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URL: https://www.vb.kg/394412
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Курманбек Дыйканбаев
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