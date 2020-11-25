Парк детский, скандал - взрослый

Тендер на строительство парка "Балалык" проведен с нарушением закона. Об этом сообщает столичная прокуратура. По мнению следователей, управление капитального строительства мэрии не имело права подписывать контракт с нынешним подрядчиком.

Парк "Балалык", как видно из его названия, ориентирован на маленьких посетителей. Расположен он на улице Байтика Баатыра, напротив парка Победы. Работы на участке площадью чуть более 10 гектаров начались в прошлом году и, несмотря на пандемию и отсутствие финансов, продолжались вплоть до последнего времени. Правда, из–за вмешательства прокуратуры завершение строительства отложено.

Может добавиться и более серьезный аргумент для отсрочки завершения объекта. По сообщению прокуратуры, управление капитального строительства мэрии нарушило законодательство и заключило договор с ОсОО "Ак–Ниет Курулуш".

Как выяснили следователи, у фирмы отсутствовала лицензия на отдельные виды работ. Кроме того, при проверке актов выполненных работ установлено завышение стоимости по некоторым видам на сумму более миллиона сомов. Указанные факты зарегистрированы в ЕРПП по статьям "Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров" и "Злоупотребление должностным положением".

В мэрии по этому поводу заявили, что приказом управления капитального строительства создана комиссия по проведению служебного расследования. Также проводится внутренний аудит.

Отметим, тендер на выполнение проектных работ выиграла компания "Градстройресурс", которая за свои услуги попросила 886 тысяч сомов. А за проведение строительно–монтажных работ отвечает "Ак–Ниет Курулуш", которая оценила строительство парка в 74,7 миллиона сомов.

По сообщению мэрии, на данный момент освоено около 50 миллионов сомов, а готовность объекта составляет 65–70 процентов. В частности, проведены земляные работы, проложены инженерные сети, завершена отливка бетонных оснований для трех фонтанов, установка насосных станций и возведение общественных туалетов. Сейчас строители осуществляют укладку покрытий для тротуарных дорожек, монтаж бордюров и ирригационных лотков. Также ведется облицовка входной арки гранитным мрамором.

Чиновники уверяют, что УКС постоянно контролирует ход строительства. И в случае выявления нарушений их моментально устраняют. Правда, это не отменяет того факта, о котором говорят в надзорном органе.

Первоначально, сдача парка в эксплуатацию планировалась 31 декабря текущего года. Но в связи с пандемией строительство шло с небольшим опозданием и его завершение перенесли на весну 2021 года. Что будет теперь, пока неизвестно.

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