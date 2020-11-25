Новые правила? Глава Минобраза против использования учителей на выборах

Минул месяц с тех пор, как на должность министра образования и науки назначили Алмазбека Бейшеналиева. Он много лет работал за рубежом, владеет иностранными языками, поэтому его кандидатуру общественность восприняла если не с восторгом, то с надеждой, что ему удастся вернуть школы и вузы к нормальному обучению. "ВБ" попросил министра прокомментировать ситуацию с образованием в стране.

Увы, дистанционка остается надолго

Власти не решаются открыть все школы. Однако все очень устали от онлайн–обучения. Родители жалуются, что у детей портится зрение от бесконечного просиживания за компьютером или телефоном. И как выяснилось, преподавать в дистанционном формате могут не все педагоги. Получается, улучшение обучения, пусть даже в онлайн–формате, становится главной задачей Минобразования.

- Несомненно, дистанционный формат обучения не сможет заменить живого общения между преподавателями, школьниками и студентами. Но при этом дистанционная форма справилась со своей задачей как альтернативный вариант на определенное время, - считает Бейшеналиев.

К тому же, по словам министра, дистанционная форма открывает возможности для детей мигрантов, которые, находясь в другой стране, могут получать кыргызстанское образование. Этот формат удобен и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Минобраз договорился с мобильным оператором "Мегаком" о бесплатных услугах учителям и ученикам. Продолжаются съемки видеоуроков и трансляция на телеканалах, создаются порталы для размещения видеоуроков и обучающих видеоматериалов. Школы обеспечиваются необходимым компьютерным оборудованием и подключением к Интернету.

- Создан экспертно–методический совет для экспертизы и разработки методических рекомендаций с рабочими группами из числа опытных специалистов в области методики обучения. Проведены тренинги для методистов и учителей, которые снимаются в видеосъемках для телеуроков. Разработаны требования к содержанию мультимедийного урока (в помощь учителю), а также к электронным обучающим курсам, - сообщил министр.

Сейчас проходит месячник "Санарип мугалим" по информационно–методической подготовке учителей. Предполагается этапное повышение квалификации директоров, завучей по учебно–воспитательной работе, классных руководителей, учителей–предметников.

Создан фонд лучших уроков конкурса "Санарип педагог". Цель благая - как "учителям самостоятельно создать видеоурок, имея первичные навыки".

Уйти бы с последнего места!

Новый министр сразу поставил задачу: система образования должна отойти от традиционных, консервативных позиций, чтобы соответствовать требованиям рынка труда. Он предупредил о важности проведения реформ, направленных на повышение качества обучения.

"ВБ" поинтересовался у министра Бейшеналиева, что именно он решил изменить в школьной программе?

По словам министра, изменения будут связаны прежде всего с подготовкой к международному исследованию PISA.

Это исследование оценивает знания и умения школьников разных стран мира. Оно проводится раз в три года среди 15–летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественно–научная грамотность, а также грамотность чтения.

Для читателей поясним, что это не олимпиада для умников, а скорее срез знаний почти во всех регионах страны, который позволяет захватить довольно внушительное число участников, что дает возможность получить представление об общем образовательном уровне подростков.

Кыргызстан дважды принимал участие в таком исследовании: в 2006 и в 2009 годах. И оба раза занял последние места по всем разделам! Знания более половины детей не дотянули даже до начального показателя уровня грамотности. После этого Кыргызстан отказался участвовать в проверке, к тому же на это требуются средства.

Наша республика заявила, что намерена вновь участвовать в международной проверке в 2025 году.

- На сегодня уже создана рабочая группа по подготовке к исследованию, в которую вошли специалисты министерства, ученые, директора, эксперты, учителя, - сообщил Бейшеналиев.

Отметим, что о подготовке к исследованию начали говорить еще бывшие министры образования Гульмира Кудайбердиева и Каныбек Исаков. В июне этого года международная ассоциация развития (МАР) по проекту "Образование для будущего" пообещала выделить 50 миллионов долларов, из которых половина - грант, а вторая - кредит.

Однако смогут ли чиновники Минобразования сделать правильные выводы? Какие результаты покажут наши подростки, потерявшие почти год реального обучения?

Поборы с родителей и барщина педагогов

Новый министр намерен кардинально изменить ситуацию со школьными взносами, зачастую выливающимися в беспардонные поборы.

- Это действительно проблема, которая носит многолетний, систематический характер. Ситуацию нужно кардинально менять. Сейчас работаем над этим вопросом, возможно, будет сформирован какой–то единый фонд развития образования, который будет целенаправленно финансировать образовательные учреждения. Он должен быть независимым, с хорошим попечительским советом, который будет работать с успешными бизнесменами, проектами и привлекать деньги не через учителей. Цепочка, когда учитель сначала собирает деньги, а потом дает знания, неправильная, - считает министр.

Интересно и мнение Бейшеналиева по поводу добровольно–принудительного участия учителей и преподавателей вузов и ссузов в участковых избирательных комиссиях. Он ведь работал в Польше и в США. Разве можно представить, чтобы там педагогов заставляли работать в избирательных комиссиях и обслуживать эти комиссии? Тем более под позорным предлогом, якобы "учителя сами этого хотят, чтобы немного подзаработать".

Бейшеналиев против использования учителей на выборах и считает, что образование нужно оградить от политизации.

- Главная функция учителей - обеспечивать усвоение учащимися образовательных программ на уровне не ниже требований государственных образовательных стандартов. Поэтому мы рассматриваем вариант не использовать для выборов здания образовательных организаций и не привлекать педагогов в состав избирательных комиссий, - считает Бейшеналиев.

Вузы и ссузы ждут перемен

Министр призывает говорить о системе профобразования в целом. Необходимо сделать ее более мобильной, отвечающей запросам рынка труда и потребителей.

Ключевой характеристикой новой системы будет "ориентация на широкое взаимодействие с работодателями при формировании содержания учебных программ".

Что касается вузов, то основное внимание в их развитии будет направлено на изменение качества образования в соответствии с международными стандартами. При этом особенно будет усилено внимание на повышении научной составляющей и переориентацию науки на прикладные исследования.

Цель - снижение госрегулирования деятельности вузов. Нужно расширение их автономии в части академического содержания, управление финансами и кадровой политики. При этом усиливается строгая ответственность руководителей за качество и результаты своей деятельности.

Государство постепенно будет передавать вузам роль основного определителя и регулятора содержания образовательных стандартов.

Необходимо и совершенствование системы независимой аккредитации. Для него должен проводиться постоянный мониторинг с выявлением недобросовестных агентств.

В конце октября грянул скандал: все кыргызстанские медвузы оказались в черном списке для граждан Пакистана. Стало известно, что 90 процентов пакистанцев - выпускников вузов КР - не могут пройти обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете, их дипломы не признаются.

Новому министру пришлось экстренно спасать положение.

- Сейчас МОиН совместно с соответствующими вузами КР разработана "дорожная карта". На ее основании проводится ряд комплексных мероприятий, в том числе оценка качества предоставляемых образовательных услуг вузами; наличие материально–технической и клинико–лабораторной базы; соответствие профессорско–преподавательского состава заявленным учебным программам; наличие независимой аккредитации, - рассказал "ВБ" Алмазбек Бейшеналиев.

В итоге усилий четыре кыргызстанских вуза все же были реабилитированы. Об этом сообщается на сайте медицинской комиссии Пакистана, где перечислены КГМА имени Ахунбаева, ОшГУ, КРСУ имени Ельцина и Международная высшая школа медицины МУК. Но еще 12 кыргызстанских вузов остаются в числе забракованных.

Тяжелое наследство у нового министра!