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И.о. премьер-министра и посол КНР в КР обсудили вопросы сотрудничества

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- Мария Стрельцова
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Правительство Кыргызстана заинтересовано в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Об этом исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков сказал в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в КР Ду Дэвэнь, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

И.о. Премьер-министра выразил благодарность китайской стороне за постоянную поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Отношения между нашими странами основаны на принципах дружбы, партнерства и добрососедства", - отметил Артем Новиков.

Посол Ду Дэвэнь сообщила о том, что Правительством Китайской Народной Республики принято решение о предоставлении очередной гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, которая будет доставлена в Кыргызскую Республику в ближайшее время.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского торгово-инвестиционного сотрудничества.

"Китай является одним из ключевых наших торговых и инвестиционных партнеров. Правительство готово обеспечить защиту китайских инвестиций и нацелено на дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Я сам, как сопредседатель межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, готов встретиться с представителями китайского бизнеса для обсуждения вопросов инвестиционного взаимодействия", - заверил Новиков.

По вопросу полноценного функционирования контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Иркештам" на кыргызско-китайском участке государственной границы посол Ду Дэвэнь проинформировала о текущей эпидемиологической ситуации в Кашгарском округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность возобновления работы указанных контрольно-пропускных пунктов, что будет способствовать увеличению объема прохождения грузовых транспортных средств, в обычном режиме в строгом соответствии с санитарными требованиями.

Участники встречи пришли к мнению о необходимости поиска обоюдно приемлемых вариантов решения ситуации.

Также стороны обменялись мнениями о возможном восстановлении авиасообщения между двумя странами на основе организации еженедельных гражданских и чартерных рейсов.


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URL: https://www.vb.kg/394419
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