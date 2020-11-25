Без зрителей. В Бишкеке проходит чемпионат Кыргызстана по боксу

В Бишкеке во Дворце спорта проходит чемпионат Кыргызстана по боксу среди мужчин и женщин. Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР, в первенстве принимают участие 120 боксеров со всех регионов республики.

"Этот чемпионат считается отбором для наших боксеров на Олимпийские игры, верим, что к победе придут самые сильные", – отметил глава Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов.

"Мы проводим этот турнир без зрителей, поэтому мы будем поддерживать друг друга. Для нас, боксеров, такой турнир – это еще одно испытание", – подчеркнул семикратный чемпион мира среди профессионалов Орзубек Назаров.

Чемпионат республики завершится 28 ноября. Все желающие и любители бокса могут посмотреть поединки в прямом эфире на телеканале "КТРК Спорт".