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Без зрителей. В Бишкеке проходит чемпионат Кыргызстана по боксу

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- Мария Стрельцова
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В Бишкеке во Дворце спорта проходит чемпионат Кыргызстана по боксу среди мужчин и женщин. Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР, в первенстве принимают участие 120 боксеров со всех регионов республики.

"Этот чемпионат считается отбором для наших боксеров на Олимпийские игры, верим, что к победе придут самые сильные", – отметил глава Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов.

"Мы проводим этот турнир без зрителей, поэтому мы будем поддерживать друг друга. Для нас, боксеров, такой турнир – это еще одно испытание", – подчеркнул семикратный чемпион мира среди профессионалов Орзубек Назаров.

Чемпионат республики завершится 28 ноября. Все желающие и любители бокса могут посмотреть поединки в прямом эфире на телеканале "КТРК Спорт".


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URL: https://www.vb.kg/394422
Теги:
бокс, спорт, чемпионат, Орзубек Назаров
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