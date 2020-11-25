В Нарынской области в ходе перестрелки у ресторана ранен мужчина

В Нарынской области мужчина получил ранение в ходе перестрелки у ресторана "Корона" в Нарыне. Об этом сообщает пресс-служба УВД Нарынской области.

По данным правоохранительных органов инцидент произошел 24 ноября, примерно в 18.20. Было установлено, что дворе молодых людей К.А. 1997 года рождения и Т.Е. 1999 года рождения поссорились. В ходе конфликта была открыты стрельба из неустановленного оружия. Травму получил случайный прохожий 1997 года рождения.

Ранив одного человека, стрелявший не остановился и выстрелил в своего противника, который пытался его остановить и держал за руку. Пуля пробила ткань куртки и не задела молодого человека.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу на автомобиле очевидцев.

В данному факту начато досудебное производство по статье 266 "Хулиганство". В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей участников инцидента и их задержанию.

В УВД Нарынской области отмечают, что ни один из них не имеет отношения к организованной преступности.