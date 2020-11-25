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Три уголовных дела по обвинению Атамбаева объединили в одно производство

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- Оксана Гут
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Сегодня, 25 ноября, в Первомайском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела по событиям в Кой-Таше. Процесс прошел под председательством нового судьи - Азирета Медерова.

Как сообщила советница бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева, судья вынес постановление о соединении трёх уголовных дел в одно судебное производство.

1. Дело о событиях в Кой-Таше 7-8 августа

2. Дело о легализации преступных доходов

3. Дело о коррупции по земельным участкам в селе Кой-Таш.

"На каком основании эти три дела, которые не связаны друг с другом были соединены, председательствующий не разъяснил. Обвиняемые высказались против данного решения", - написала в соцсетях Жолдубаева.

Также она отметила, что обвиняемые по событиям в Кой-Таше просили отправить на доследование уголовное дело. Одним из основанием является одностороннее ведение следствия.

"Необходимо определить ответственность беглых глав ГКНБ Орозбека Опумбаева и МВД Кашкара Джунушалиева, признать потерпевшими 1700 мирных граждан, которые пострадали 7-8 августа во время штурма дома экс-президента Алмазбека Атамбаева. Судья Азирет Медеров выслушал мнения, но решения принимать не стал", - информировала советница.

Судья Азирет Медеров принял решение отложить процесс на 27 ноября в связи с отсутствием трёх обвиняемых - Алмазбека Атамбаева, Албека Ибраимова, Рыспек Карыпбек уулу.


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URL: https://www.vb.kg/394426
Теги:
Алмазбек Атамбаев, коррупция, массовые беспорядки, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан
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