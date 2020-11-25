В России началась подготовка к выборам президента Кыргызстана

В дипучреждениях Кыргызстана на территории России началась подготовка к досрочным выборам президента республики. Они назначены на 10 января 2021 года, и в этих учреждениях, как и прежде, расположатся избирательные участки для граждан КР, которые на тот момент будут находиться в России.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, на российской территории, согласно решению ЦИК Кыргызстана, будет образовано 12 избирательных участков. А именно: три – в посольстве в Москве, по одному - в генеральных консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске, в канцеляриях посольства во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске.

Традиционно в посольстве оборудовался также один участок. Но их количество было впервые увеличено до трех - при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша, состоявшихся 4 октября текущего года, с учетом ожидавшегося большого числа избирателей. Такая схема утверждена и теперь, в случае с президентскими выборами.

В дипмиссии в Москве попросили соотечественников в России, которые намерены принять участие в голосовании, проверить себя в предварительном списке избирателей на сайте https://tizme.gov.kg. И случае обнаружения любой ошибки или неточности обратиться в само посольство или в соответствующее консульское учреждение КР в конкретном российском регионе с заявлением установленного образца (форма № 1). В этих же учреждениях следует заполнить заявление по форма № 2 тем, кто не найдет себя в предварительном списке избирателей. Сделать это необходимо в период по 29 декабря.

В посольстве отметили, что опыт подготовки к недавним парламентским выборам поможет и при организации предстоящей выборной кампании. Одновременно силами дипломатов и активистов кыргызской диаспоры в России разворачивается разъяснительная работа среди соотечественников, призванная способствовать реализации ими своих избирательных прав.