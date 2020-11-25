На фестивале в Москве отметили кинематографистов Кыргызстана

В Москве завершился второй Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера". Как рассказали в оргкомитете, участие в нем приняли делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, нескольких городов России, общение с коллегами из других государств проходило в режиме онлайн.

Этот фестиваль ведет свою историю с 2003 года. Его первым президентом был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ (МФГС) и кинофорум обрел международный статус. Главной задачей названа поддержка единого кинематографического пространства стран, входивших в состав СССР.

Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов стал известный российский режиссер, член Европейской киноакадемии, член Азиатско-Тихоокеанский киноакадемии, лауреат международных кинофестивалей Алексей Федорченко. Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавил режиссер из Кыргызстана, лауреат международных кинофестивалей, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Айбек Дайырбеков.

Фестивальные показы проходили в кинозалах сети "Каро", а также Государственной Третьяковской галереи, Центрального дома кино и Центра документального кино. Всего состоялось более 30 киносеансов, на которых было продемонстрировано около 50 фильмов, представляющих кино всех 15 государств постсоветского пространства.

С учетом сложной эпидемической обстановки в кинозалах осуществлялась "шахматная рассадка". Зрители на сеансы допускались в масках и перчатках. Организаторы сократили число мероприятий, не связанных напрямую с кинопоказом.

В рамках фестиваля прошли обсуждения конкурсных фильмов и круглый стол киноведов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России по проблемам написания единой истории кино ХХ века.

В ретроспективе "Дружба народов" состоялись сеансы, посвященные 100-летиям со дня рождения Сергея Бондарчука, Георга Отса, памяти Болотбека Шамшиева и Георгия Шенгелая, скончавшихся совсем недавно.

Гран-при конкурса полнометражных фильмов завоевала картина из Узбекистана "Две тысячи песен Фариды" (режиссер Елкин Туйчиев), специальный приз жюри за режиссуру достался россиянину Виталию Суслину ("Седьмой побег по контуру Земного шара"). В числе отмеченных актеров – исполнительница главной роли в молдавско-немецком фильме "Анишоара" Ана Морарь и кыргызский актер Насретдин Дубашев ("Шамбала", приз за лучшую мужскую роль)."Шамбала" (режиссер Артыкпай Суюндуков) - уже вторая экранизация знаменитой повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". А впервые в экранизации книг своего великого земляка Дубашев снялся в десятилетнем возрасте. Это был дебютный фильм Андрея Кончаловского "Первый учитель".

В конкурсе короткого метра лидерами стали молодые режиссеры из России ("Парамнезия", М. Фахурдинова), Кыргызстана ("Карусель", Адилет Каржоев, специальный приз жюри "За художественное отражение действительности"), Казахстана ("Домбыра", Р. Халиолла), Украины ("Были. Жили", С. Никишина; "В нашей синагоге", И. Орленко), Беларуси ("Мышеловка", Д. Юркевич).