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Данияр Каримов: Под свободой нельзя понимать анархию

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- Азиз Осмонов
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В ближайшие пять лет аудитория поймет роль традиционных СМИ. Она будет разграничивать потоки информации. Об этом на онлайн-конференции: "Традиционные СМИ или социальные сети? Что выбирает читатель?", сообщил редактор центральноазиатского представительства "Российской газеты" в КР Данияр Каримов.

Он отметил, что это не только его личное мнение, такие прогнозы делает большинство исследователей.

- Последние несколько месяцев ряд западноевропейских СМИ уже пытается отрегулировать свои взаимоотношения с социальными платформами, в том числе с Facebook. Выяснилось, что соцсети зарабатывают хорошие деньги на их контенте. Не СМИ, которые размещают этот контент на своих страницах в соцсетях, а социальные сети. Первые стремятся решить вопрос разделения прибыли, - подчеркнул Каримов.

Он также задался вопросом, нужны ли государственные ограничения?

- Там, где есть свобода – должна быть и ответственность. Наивно полагать, что государства не будут стремиться к тому, чтобы взять соцсети или СМИ под контроль. Такая тенденция наблюдается и в США. Этот процесс нужен. Под свободой нельзя понимать анархию. В Сети очень много информации экстремистского характера, с таким контентом нужно бороться. Другой вопрос – как? Ведь задача архисложная, - добавил Данияр Каримов.

Напомним, в дискуссии приняли участие руководители СМИ, журналисты, специалисты в области рекламы и связей с общественностью, преподаватели и студенты профильных факультетов вузов Кыргызстана.

Организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна"


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URL: https://www.vb.kg/394434
Теги:
СМИ, Кыргызстан
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