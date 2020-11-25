"Сокращение оттока денежных переводов мигрантов влияет на укрепление рубля"

В Сбербанке назвали причины, по которым российский рубль показывает значительные перспективы и укрепляется на фоне восстановления мировой экономики. Финансисты объяснили, что укрепление российского рубля в сложный период пандемии произошло, в том числе за счет сокращения оттока денежных переводов трудовых мигрантов. Об этом сообщают российские СМИ.

Руководитель Sberbank CIB Investment Research Ярослав Лисоволик, выступая на саммите "Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020", назвал "значительным парадоксом" поведение рубля во II квартале 2020 года на пике кризиса, вызванного пандемией. Он добавил, что есть внушительные перспективы для большего укрепления российской валюты, если произойдет ослабление доллара на мировых рынках.

Лисоволик также высказался относительно динамики рубля. По его словам, на обесценивание рубля во второй половине текущего года в значительной степени повлияли геополитические факторы. Во многом это связано с ограничительными мерами, которые привели к падению импорта, сокращению оттока капитала и денежных переводов мигрантов из стран СНГ, считает экономист.