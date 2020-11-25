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Неравные условия: Кандидаты в президенты уже недовольны ходом выборов

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- Екатерина Улитина
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Несколько кандидатов в президенты обратились в Центральную избирательную комиссию с обращением, в котором заявили о неравных условиях для кандидатов в президенты. Обращение составила Токтайым Уметалиева, под ним подписались Садык Шер-Нияз, Бектур Асанов, Равшан Джеенбеков, Курсан Асанов и другие.

В обращении сказано, что ЦИК внесла ряд изменений в инструкции по сбору подписей избирателей, которые создали дополнительные бюрократические препоны для кандидатов.

Кроме того, в обращении сказано, что ряд кандидатов до сих пор не получили из ЦИК документы для открытия счетов, либо получили их с большим опозданием.

Также авторы обращения указывает, что все сроки проведения досрочных выборов сокращены на треть, однако количество подписей за каждого кандидата не уменьшили.

Отметим, выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января. За пост намерены бороться 47 кандидатов. Для участия в гонке им необходимо сдать в ЦИК все документы, сдать экзамен на знание государственного языка и предоставить от 30 до 60 тысяч подписей избирателей, которые готовы поддержать кандидата.


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URL: https://www.vb.kg/394446
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