В Октябрьском районе Бишкека новый аким

В Октябрьском районе новый аким. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

В соответствии со статьей 24 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" главой Октябрьского административного района назначен Арпачиев Данияр Карагулович.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев.

Напомним, прежний аким Октябрьского района Константин Куценко задержан накануне Финансовой полицией в рамках ранее выявленной коррупционной схемы по выводу и смены собственника земельного участка, находящего в аресте и подлежащего конфискации по приговору суда.

Назначен акимом Октябрьского района Бишкека распоряжением и.о. мэра Балбака Тулобаева он был только 2 ноября. Куценко занял тогда место Азамата Дороева.