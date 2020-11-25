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Премьеры и президенты стран ЕАЭС встретятся в декабре

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- Евгений Денисенко
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Перспективы развития Евразийского экономического союза и решение имеющихся проблем обсудят главы правительств и президенты стран ЕАЭС, встречи которых намечены на первую декаду декабря. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Заседание Евразийского Межправсовета планируется организовать очно в Москве 4 декабря. Эту дату, место и формат проведения наметили премьер-министры государств Союза на встрече 9 октября в Ереване. Повестка заседания согласовывается в ходе консультаций Евразийской экономической комиссии со странами ЕАЭС. Но уже известно, что речь пойдет, в частности, о Стратегии развития Евразийского союза до 2025 года, об утверждения перечней изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, об обеспечении функционирования единого рынка услуг в сфере строительства.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов запланировано на 11 декабря. "С учетом эпидемиологической ситуации государства-партнеры отдают предпочтение заочному формату его проведения", - сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина в ходе онлайн-брифинга.

В свою очередь, пока откладывается Евразийский экономический форум, также намечавшийся на конец нынешнего года. Первоначально ожидалось, что он состоится в Минске. Потом обсуждался его формат – очный или онлайн. По словам Малкиной, этот вопрос рассматривался и на заседании Совета ЕЭК, прошедшем 23 ноября. "С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре 2020 года", - проинформировала Ия Малкина.


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URL: https://www.vb.kg/394453
Теги:
президент, ЕАЭС
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