Жестокое избиение ребенка. Суд отпустил отчима подозреваемого в побоях

Мужчина, который подозревается в избиении 6-летнего пасынка, во время следствия будет находиться под подпиской о невыезде. Решение сегодня, 25 ноября, принял Сокулукский районный суд.

Срок избранной меры пресечения два месяца.

В ГУВД Чуйской области подчеркнули, что мать пострадавшего ребенка не обращалась в правоохранительные органы со встречным заявлением в отношении своего мужа.

Напомним, 18 ноября в Детскую клиническую больницу Бишкека поступил 6-летний ребенок со следами побоев. Медики оповестили об этом правоохранительные органы. В этот же день мать ребенка написала заявление на своего мужа. Выяснилось, что семья проживает в Сокулукском районе Чуйской области. Поздно вечером 17 ноября, ее супруг без причины избил ее сына от первого брака. Мать ребенка находится на девятом месяце беременности. Позже адвокат сообщил, что после задержания женщина отказалась от своих обвинений и написала встречное заявление в милицию.

В настоящее время ребенок выписан из больницы и находится с бабушкой.