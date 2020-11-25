Умер Диего Марадона

Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает издание lenta.ru со ссылкой на аргентинский Clarin.

В начале ноября Марадона был госпитализирован. Окружение экс-футболиста сборной Аргентины опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что специалист страдал от депрессии.

С сентября 2019-го Марадона работал в Аргентине. Специалист возглавил "Химнасия и Эсгрима", представителя элитного дивизиона чемпионата страны. Несмотря на неудачный сезон-2019/2020 контракт с тренером был продлен.

До этого Марадона работал в Мексике, где руководил "Дорадос". Также в послужном списке специалиста и руководство сборной Аргентины. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.