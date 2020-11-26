Крайний предел любви и утраты

Писатель Эрик Маккормак родился в Глазго, но уже сорок лет живет под Торонто, преподает английскую литературу XVI–XVII веков в заштатном канадском университете и пишет неплохие книжки.

"Такое происходит с некоторыми историями: они должны что–то означать, им даже следует что–то означать, они почти значат что–то..." - пишет в своем "Летучем голландце" писатель. В романе действуют два не похожих друг на друга главных героя Роуленда Вандерлиндена, оба являются мужьями своей жены Рейчел, обычаи диких племен аукаются в судьбе буржуазной канадской семьи, а действие мечется между берегом Великих озер и тропическими островами в Тихом океане.

"И в этот момент я вспомнил строки, которые цитировал Томас, и, мне кажется, понял, что он имел в виду. Твоя собственная жизнь кажется тебе хаосом? Ты внутри нее и так поглощен подробностями, что теряешь надежду найти в ней хоть какой– нибудь разумный порядок или смысл. В то время как посторонний наблюдатель твоей жизни способен двигаться и, если повезет, сможет найти точку, с которой нужно смотреть на твою жизнь, чтобы понять ее смысл; сможет заметить тенденции, симметрии и совпадения, которые ты сам, возможно, увидеть не способен...".

Рассказать, о чем "Летучий голландец", сложно. Это многослойная история, рассказ в рассказе. Иногда, читая, забываешь, от лица какого героя идет повествование в данный момет. Такое ощущение, словно смотришь калейдоскоп, и перед тобой возникают, складываются причудливые узоры. Порой кажется невероятным, что такое могло на самом деле случиться. А порой просто не сомневаешься, что все было на самом деле - столько в романе деталей, невероятных и тем не менее возможных фактов.

До сих пор так и не понятно, кто кем играет: то ли судьба человеком, то ли человек судьбой. Но, как были, так и остаются неисповедимыми пути Господни. Иногда кажется, что душа человека и есть тот самый "летучий голландец", неприкаянно мечущийся по просторам бесконечности. Роман канадского писателя, профессора, специалиста по литературе XVII века Эрика МакКормака "Летучий голландец" - невероятная книга о загадках человеческой души.

Главный ее герой - антрополог по профессии и бродяга по призванию Роуленд Вандерлинден оставляет свою супругу Рэйчел ради очередной экспедиции. Из этого путешествия возвратиться ему было не суждено. Но спустя какое–то время на пороге дома появляется некий Уилл Драмонд, который заявляет, что он - муж Рейчел.

Рейчел принимает Уилла. Они живут вместе счастливо, но недолго. Уилл погибает на войне. И вот спустя много лет сын Рейчел, библиофил Томас Вандерлинден, берется за распутывание загадок своей семьи. Томас, более всего ценящий домашний уют и отдающий предпочтение интеллектуальным приключениям, отправляется на другой край земли в поисках своего отца Роуленда...

Ради чего МакКормак отправляет своих героев на край света, то и дело подвергая их жизни непредсказуемостям и опасностям? Писатель исследует различные подходы к жизни. Предлагает задуматься о роли хаоса и способах его преодоления. Иллюстрирует известное высказывание: "Ад - это мы сами". Пытается разгадать противоречивую человеческую натуру. Говорит о том, о чем в одном интервью высказался так: "Это вполне универсальный парадокс - желать одновременно волнений и безопасности". Почему одни считают, что люди жили бы намного лучше, если бы вообще не выходили из дома, а у других само понятие "дом" отсутствует? МакКормак не дает ответов, оставляя право на поиск истины читателю. И не случайно эпиграфом к книге служит высказывание: "Бог любил смотреть сны, пока не создал этот мир".