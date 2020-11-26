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В Бишкеке задержан водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке задержан водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной милиции.

Сообщается, что 20 ноября примерно 10:30 часов, на пересечении улиц Ауэзова и Путипроводная неустановленный водитель, на неустановленной автомашине, совершил наезд на пешехода, и скрылся в неизвестном направлении. В результате ДТП (наезда) гр. М.С. 2001 года рождения, доставили в больницу.

Принятыми мерами сотрудниками УПСМ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении ДТП был установлен и задержан водитель автомашины марки "Мерседес-Бенц" под управлением которого был гражданин Ш.У. 1983 года рождения и доставлен в Следственную службу ГУВД г. Бишкек.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков ГУВД города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/394474
Теги:
ДТП, Патрульная милиция, Кыргызстан
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