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"Члены Конституционного совещания поддались эмоциям и немного заигрались"

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- Виктория Гунгер
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К большому сожалению, члены Конституционного совещания поддались эмоциям и немного заигрались. Поэтому, вносят не изменения, а пишут еще одну Конституцию. Об этом VB.KG сообщил экс-депутат ЖК Исхак Масалиев.

По его словам, изначально речь шла о перераспределении полномочий ветвей власти, а не смена названия, атрибутики и прав граждан.

- От того, что мы изменим название страны, атрибутику или статус официального языка, у нас уменьшится внешний долг или начнется экономическое развитие? Кыргызстан и Кыргызская Республика оптимальное название для страны. Если бы полностью изменилась система управления страной и подход к ней, тогда можно было поднять вопрос о той же смене название страны. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Видимо, когда ты становишься членом Конституционного совещания, ты выдаешь на первый взгляд инициативы, кажущиеся патриотичными. Но последствия за собой они будут нести весьма непонятные, - подчеркнул Исхак Масалиев.

Напомним, в рамках изменения Конституции КР периодически появляются инициативы о смене названия государства, герба, атрибутики и даже о внесение в статус официального английского языка.


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URL: https://www.vb.kg/394476
Теги:
Исхак Масалиев, Конституция, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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