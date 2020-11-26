Карма Жээнбекова и удачливый Матраимов. Астролог о политиках Кыргызстана

Сегодня, как и было обещано ранее астролог Нина Криницкая поделится своими прогнозами по поводу некоторых известных политиков в Кыргызстане, таких как Камчыбек Ташиев, Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и другие.

Адахан Мадумаров

У него очень такой специфический гороскоп. Он очень тонкий психолог по жизни, очень тонко чувствует ситуацию: где удача, а где нет, где нужно обойти проблему. Наверняка он сегодня немного улавливает внутренним своим чутьем, что пока суперудача не его стороне. Я бы сказала так, что его ситуация сейчас 50/50. Если он подключит сейчас свою великолепную интуицию, то избежит ряд просчетов и ошибок. Как я уже говорила, суперудачу я пока у него не вижу. Вот примерно через 2 года в 2022 году у него будет удача. Вот там у него может быть карт-бланш.

Сооронбай Жээнбеков

Те люди, которые следят за моими прогнозами наверняка помнят, что в течение того времени пока Сооронбай Жээнбеков был президентом я всегда говорила, что гороскоп у него очень тяжелый. А когда руководитель какого-либо звена имеет тяжелый гороскоп, то естественно это энергетика распространяется на его окружение и его подчиненных. В данном случае его подчиненные – это народ. В 2020 году у него шла очень сильная активизация кармы. То есть то, что человек наработал: сложного, негативного, позитивного в период кармической проверки начинает проявляться. В 2020 году у него был период как раз серьезной кармической проверки.

На ближайшее время я пока что не вижу у него серьезных удач, взлетов и успехов. Несколько лет ситуация для него будет идти ровно, серо и нейтрально. А вот примерно через 3-4 года ему стоит остерегаться новой волны сложностей в его судьбе.

Алмазбек Атамбаев

В прошлый раз я уже говорила журналистам. Человек сейчас переживает кармический период. Пока он его не отстрадает, пока не пройдет через этот тяжелый путь только тогда он может рассчитывать на послабление судьбы. Года через два он может освободиться от этой кармической ситуации.

Омурбек Бабанов

Его гороскоп мне нравится несмотря на то, что у него есть и сложности, и многое другое. В его гороскопе присутствует чрезвычайно положительный показатель, который говорит, что у него харизма сильная, влияние на людей очень сильное. Он держит публику, умеет избегать сложных ситуаций. У него также присутствует сильный показатель большой интуиции, большого чутья. В 2021 году я не вижу у него большого взлета. Возможно поэтому он не пошел на президентские выборы, а немного сделал шаг назад. Видимо, ему интуиция подсказала и это скорее всего правильный ход. Потому что в 2021 году я бы посоветовала ему быть осторожнее, так как у него возможны обострения ситуаций. Поэтому если он будет оставаться на нейтральных позициях, то он сможет избежать неприятных для себя ситуаций.

Камчыбек Ташиев

Он по гороскопу Весы, которые, как правило, бывают лояльными, нейтральными. Они балансируют, не любят наскоков. При этом в его гороскопе присутствует невероятно сильный показатель, который немного меняет его нейтральность. Он добавляет очень сильную энергетику, этот человек очень сильный. Ташиев имеет очень сильное влияние на других людей. Он может добиваться как больших результатов, как привлечения к себе внимания, как больших успехов, так и может попадать в большие просчеты. Он всегда балансирует по жизни между большой удачей и очень большим провалом. Поэтому ему нужно удерживать себя от очень больших резких выпадов. Как бы придерживаться срединных позиций, тогда будет нормально. На ближайшее время 2020-21 года у него идет очень большая удача. Он реально останется на плаву, его удача от него не уходит, но как я уже говорила, ему нужно быть осторожнее и уметь балансировать. Потому что даже при большой удаче если он где-то поступит неправильно и где-то перегнет палку, то удачи может стать меньше.

Райымбек Матраимов

Вот вы не поверите, но бывают же такие гороскопы удачи. У него как раз именно такой. Судьба благоволит к нему, несмотря на все перипетии в его жизни. Его бы удачу в созидательное русло и ему бы цены не было.

2020 год – безусловная удача, как 2021 и 2022 года. В течение трех лет он будет находиться под влиянием удачи, но в следующем году у него может быть небольшая проблему, которая сильно подпортит ему фактор удачи. Поэтому стоит быть осмотрительнее. Это проблема может быть связана с его несдержанностью, с тем, что человек может переоценить себя и недооценить обстоятельства вокруг. То есть как бы к тебе не благоволила удача все-таки какие-то рамки нужно знать. Поэтому я бы ему посоветовала свою удачу направить в созидательное русло.

Сапар Исаков

По большому счету его гороскоп очень удачливого человека. У него постоянно были удачи и еще раз удачи, но в его гороскопе присутствуют и сложные ситуации. Вот как раз сейчас они есть у него. Сейчас он находится в немного опасной ситуации, но не катастрофической. Он сейчас в тени, и еще какое-то время будет находиться в таком положении. При этом он сейчас вышел из ситуации суперпроблемы. Примерно год он будет еще находиться в относительно сложной ситуации. Во-первых, у него все будет хорошо, во-вторых, после 2021 года удача начнет давать о себе знать. Сейчас у него какая-то раздвоенность, вроде удача и в то же время мечется. Раньше он точно знал, что впереди, а сейчас он заблудился в трех соснах. Ему нужно просто переждать эту неопределенность. Находишься в затененности и будь там пока, не высовывайся. Чуть попозже у него все будет хорошо.

На счет того, где он сейчас находится, то сказать могу так: в его гороскопе очень сильно проявляется показатель зарубежной темы, которая сопровождает его с молодых лет. Этот человек будет связан с зарубежной темой очень долгое время.

Омурбек Текебаев

Как и раньше у него чередуется черная и белая полосы. Он вышел из тюрьмы, получил снова мандат и теперь опять небольшой надлом. Но это не будет для него большой катастрофой. Сильного удара в отношении него в ближайшее время я не вижу, по большому счету у него сейчас все нормально.

Каныбек Иманалиев

У него очень сильная позиция, примерно такая же как у Жапарова. Конечно шансы на победу у них неодинаковые, но он также не упадет и будет где-то наверху.

Канат Исаев

У него ситуация очень хорошая, правда, у него очаг удачи не этот год, а уже следующий. То, что сейчас не получит, он компенсирует в следующем году. Он также будет наверху.

Садык Шер-Нияз и Курсан Асанов

У Курсана Асанова и Садыка Шер-Нияза очень хорошие позиции. Если бы у них были равные условия с Жапаровым, то еще неизвестно кто бы выиграл выборы. Да Курсана Асанова немного прижали, но ему все равно сопутствует удача и он обязательно будет востребован.

Талант Мамытов

Его нынешняя удача на короткое время. Настоящая удача его ждет через 2 года.

Нурлан Мотуев

У него есть удача, но такая, мелкого масштаба

Кубанычбек Кадыров

Сколько я его знаю, он всегда говорил, что станет президентом, но этого я не вижу. А все потому, что этот человек живет мечтами и иллюзиями.