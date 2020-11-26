"Русский язык никто и никому в КР не навязывает. Это выбор народа"

Русский язык за все время независимости выполнял важную функцию языка межнационального общения. И языковой фактор надо рассматривать, как фактор стабильности и межнационального согласия в Кыргызстане. Об этом VB.KG сообщил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, те заявления, которые были сделаны в рамках Конституционного совещания, фактически нарушают баланс, начиная игры в противопоставления.

- Основную роль кыргызского, как государственного языка, никто не оспаривает. Но такие заявления, по сути, политизируют языковой вопрос. Здесь нужна другая задача - государство должно создать условия для нормального и качественного изучения кыргызского языка. При этом понимая, что все языковые противопоставления носят, прежде всего, политический характер, - пояснил Шестаков.

Политолог напомнил, что в настоящее время Кыргызстан испытывает наиболее тяжелые экономические проблемы за всю историю независимости.

- Подушкой безопасности стали сейчас денежные переводы мигрантов из России. Начиная с июня, мы видим, что идет увеличение этих сумм. Во многом это связано с тем, что изучение русского языка в республике дало возможность нашим гражданам пережить кризисные времена на рынке труда в регионах России. Ведь именно знание русского языка – один из плюсов у наших соотечественников. Представители кыргызских диаспор за рубежом постоянно говорят, что знание русского спасло наших мигрантов от сильного сокращения рабочих мест в России во время пандемии. Это тот важный фактор, о котором наши политики не должны забывать, - подчеркнул Шестаков.

Он напомнил, что его Клуб региональных экспертов "Пикир" регулярно проводит на юге КР мероприятия по вопросам русского языка с представителями власти, общественности и педагогами.

- Они открыто говорят, что там очень много желающих изучать русский язык. Подтверждается это количеством учащихся в классах с русским языком обучения. В среднем это порядка 60-70 человек в одном классе в Оше! Это, прежде всего, демонстрирует желание родителей отдавать детей в "русскую" школу. И второе, показывает, что они связывают будущее своих детей с изучением именно русского языка, - отметил Игорь Шестаков.

Политолог добавил, что стоит помнить, что русский язык никто и никому в КР не навязывает. Желание изучать и разговаривать на нем - самостоятельный выбор граждан нашей страны. Поэтому, наши политики, когда пытаются заново написать основополагающие законы страны, должны учитывать эти факторы.

Напомним, сегодня члены Конституционного совещания предложили сделать английский вторым официальным языком. Ранее они также выдвигали идею о необходимости включить в Основной закон норму, где будет прописан языком межнационального общения для нацменьшинств в КР кыргызский язык.