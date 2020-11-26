Садыра Жапарова просят привлечь к ответственности Отунбаеву и Бекназарова

Именно экс-президент Роза Отунбаева, экс-глава Кенешбек Дуйшебаев, экс-руководитель аппарата президента Эмиль Каптагаев и Азимбек Бекназаров ответственны за ошские события в июне 2010 года. Об этом в соцсетях заявил журналист Эркин Торалиев.

По его словам, Садыр Жапаров должен обратить внимание на эти факты.

- Все вы помните, что произошло в июне 2010 года в Оше, но этой трагедии могло бы не быть. Я еще в апреле месяце приходил с предупреждением к председателю СНБ Кенешбеку Дуйшебаеву, главе Временного правительства Розе Отунбаевой, Эмилю Каптагаеву и бульдозеру революции Азике (Азимбек Беканазаров, - прим. ред.). Всем им я дал по диску и сказал, что в Оше будут межэтнические столкновения. Вы власть, пожалуйста, помогите, сделайте что-нибудь. Ничего не сделали. Я вот лично обращаюсь к Садыру Жапарову. Пожалуйста, не оставляйте без внимания вот такие преступления. Эти люди должны ответить по закону, по этике перед жителями Оша. Мы очень надеемся, что вы не оставите без внимания все эти преступления. Мы все на вас очень надеемся, - сказал Торалиев.