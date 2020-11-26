Погода
$ 84.70 - 84.92
€ 99.90 - 101.35

Садыра Жапарова просят привлечь к ответственности Отунбаеву и Бекназарова

190  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Именно экс-президент Роза Отунбаева, экс-глава Кенешбек Дуйшебаев, экс-руководитель аппарата президента Эмиль Каптагаев и Азимбек Бекназаров ответственны за ошские события в июне 2010 года. Об этом в соцсетях заявил журналист Эркин Торалиев.

По его словам, Садыр Жапаров должен обратить внимание на эти факты.

- Все вы помните, что произошло в июне 2010 года в Оше, но этой трагедии могло бы не быть. Я еще в апреле месяце приходил с предупреждением к председателю СНБ Кенешбеку Дуйшебаеву, главе Временного правительства Розе Отунбаевой, Эмилю Каптагаеву и бульдозеру революции Азике (Азимбек Беканазаров, - прим. ред.). Всем им я дал по диску и сказал, что в Оше будут межэтнические столкновения. Вы власть, пожалуйста, помогите, сделайте что-нибудь. Ничего не сделали. Я вот лично обращаюсь к Садыру Жапарову. Пожалуйста, не оставляйте без внимания вот такие преступления. Эти люди должны ответить по закону, по этике перед жителями Оша. Мы очень надеемся, что вы не оставите без внимания все эти преступления. Мы все на вас очень надеемся, - сказал Торалиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394493
Теги:
Азимбек Бекназаров, Кенешбек Душебаев, Роза Отунбаева, ошские события
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  