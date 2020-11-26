Акция "Черная пятница": Супер скидки до 100% на премиальные номера MegaCom

Не упустите возможность приобрести номера MegaCom категории "Серебро", "Золото" и "Платина" со скидкой до 100% в рамках акции "Черная пятница" для себя или в подарок своим близких.

Акция действует с 27 по 30 ноября 2020 года в Центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom по всему Кыргызстану. Консультанты компании с удовольствием помогут вам выбрать легко запоминающийся номер и расскажут о подробностях проводимой акции.

Как воспользоваться скидкой?

Для получения 100% скидки (стоимость – 0 сомов) на номера категории "Серебро" абоненту достаточно подключиться в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom к одному из следующих тарифных планов: #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795. 100% скидка (стоимость – 0 сомов) на номера категории "Золото" распространяется на абонентов, подключивших в ЦПО MegaCom тариф #Супервыгодный 795. Также при подключении к тарифам #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795 в Центрах продаж и обслуживания для абонентов действует скидка 90% (стоимость – 750 сомов) на номера категории "Платина 7500".

Подробнее о тарифах линейки #Супервыгодный читайте на официальном сайте компании.

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