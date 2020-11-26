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От СOVID-19 погиб сын выдающегося писателя Мурат Баялинов

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- Александр Тузов
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На Юго-Западном кладбище столицы состоялись похороны Мурата Баялинова, много лет проработавшего в системе охраны авторских прав СССР и затем суверенного Кыргызстана.

Родственники сообщили VB.KG, что он умер от коронавирусной инфекции.

Мурат Баялинов родился 2 апреля 1940 года в семье выдающегося кыргызского писателя, председателя Союза писателей Кыргызстана Касымалы Баялинова (1902-1979). Брат Мурата, Марклен, много лет возглавлял Министерство культуры Киргизской ССР.

Детство и юность Мурата прошли в доме на бульваре Дзержинского, здесь он закончил школу № 6. Затем учился в Институте искусств, отделение культурно-просветительной работы.

Многие годы проработал в Кыргызском отделении Всесоюзного агентства по авторским правам, преобразованном затем в Кыргызское республиканское агентство по охране авторских прав.

Интересное семейное предание: считается, что Мурата родители назвали в честь главного героя одноименной повести Касымалы Баялинова конца 1920-х годов, "Мурат".


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URL: https://www.vb.kg/394503
Теги:
вуз, кладбище, книги, школа, СССР, коронавирус, COVID-19, Министерство культуры и туризма
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