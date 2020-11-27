Надежды на чудо–лекарства не оправдались. На коллективный иммунитет тоже

COVID–19 шагает по планете через барьеры и границы. Болезнь диагностирована почти у 57 миллионов человек, из них 1,35 миллиона скончались.

И это только официальная статистика, которая далека от реальной плотности заражения. Вчера ВОЗ зарегистрировала 657 тысяч новых случаев заражения - это очередной рекордный показатель за последнюю неделю.

В черной пятерке лидеров по заболеваемости США, Индия, Бразилия, Франция и Россия - ежедневный прирост заболевших там исчисляется десятками, а в США сотнями тысяч! На их фоне ситуация в Кыргызстане кажется более благополучной, но расслабляться нельзя. Ежедневный прирост новых случаев остается стабильным - около полутысячи в день.Для такой нагрузки существующего коечного фонда пока достаточно. На вчерашнее утро в стационарах республики получают лечение 3 тысячи 144 пациента с COVID, из них 885 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 129 - в крайне тяжелом, 2 тысячи 72 - в состоянии средней тяжести и 58 - в удовлетворительном.

Хорошая новость - в Кыргызстане нет ни одного случая повторного заражения COVID–19. Ранее сообщалось о том, что у семи человек болезнь повторилась, по каждому случаю было проведено эпидемиологическое расследование. Результат однозначный - повторного заражения не было. Однако это совершенно не дает повода расслабляться всем, кто переболел в июне– июле. В мировой практике случаи повторного лабораторно подтвержденного заражения COVID–19 все–таки описаны. Причем в половине из них болезнь протекала тяжелей, чем в первый раз, и даже приводила к летальному исходу.

Что еще примечательного произошло за прошедшую "ковидную" неделю? Адепты доказательной медицины торжествуют: в мире появились данные о том, что все препараты против ковида провалились в клиническом исследовании под эгидой ВОЗ. Эксперты Всемирной организации здравоохранения опубликовали результаты крупного международного клинического исследования препаратов против коронавирусной инфекции, проведенного в начале весны программой "Солидарность". Результаты эти пока предварительные, но надеяться особенно не на что: ни один из включенных в исследование препаратов не принес никакой значимой пользы пациентам.

Коллективный иммунитет, на который тоже возлагались надежды в начале пандемии, был назван самым негуманным способом мировой борьбы с пандемией.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предостерег всех от распространения идеи о том, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией для локализации пандемии. Он назвал такие высказывания "неэтичными". По его словам, об иммунитете к COVID–19 известно слишком мало, чтобы понять, достижим ли он вообще.

Глава ВОЗ также отметил, что для получения коллективного иммунитета от такого заразного заболевания, как корь, почти 95 процентов населения должны быть вакцинированы. "Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", - сказал Тедрос, добавив, что коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не бездействием. И если сейчас перестать сдерживать пандемию, значит, подписать смертный приговор еще миллионам людей.

Итак, политика ВОЗ в этом вопросе очевидна: мир от "короны" должна спасти массовая вакцинация.

Но когда в реальности можно будет получить эффективную и безопасную прививку в Кыргызстане - вопрос без ответа. Поэтому, товарищи соотечественники, носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию - это пока единственное, что однозначно рекомендуют все врачи мира.

Надежда ХО