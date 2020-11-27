Орто–Сайский рынок: урок не впрок

На Орто–Сайском рынке еще не приведены в порядок сгоревшие торговые точки, а центральный ряд продуктового сектора уже забит прилавками, которые могут стать помехой для проезда пожарных машин в случае ЧП.

Удивительно, как быстро наши граждане, включая бизнесменов, которые обычно просчитывают все риски, забывают уроки прошлого. Буквально 9 ноября на столичном рынке, расположенном в южных микрорайонах, сгорело 1800 квадратных метров торговых площадей. Бутики так и зияют обгоревшими металлическими стенами и дверьми, а внутри лежат покореженные пламенем стеллажи и остатки оплавившейся продукции, не успевшей догореть дотла. Вероятно, специалисты еще не закончили всех экспертиз, поэтому коммерсантам пока не дают приступить к ремонту.

И в это же время центральный проход снова забит торговцами, что хорошо видно на фотографии. Причем их прилавки остаются на ночь, в чем лично убедился корреспондент "Вечерки".

Очевидно, никому не надо объяснять, что просто так зайти на территорию рынка и начать торговать не выйдет. Нужно разрешение администрации. Значит, она не может быть не в курсе дел. А потому возникает вопрос: долго будет продолжаться наплевательское отношение к нормам безопасности?!

И вопрос этот не к хозсубъектам базара. У них совести нет, это уже понятно. Но куда смотрят власти? На днях здесь был проведен рейд по пресечению стихийной торговли вокруг объекта. В пресс–релизе мэрии написано, что чиновники встретились с владельцами торговых точек, чей бизнес пострадал от пожара. Видимо, шли к этим точкам с закрытыми глазами, чтобы не видеть вновь творящегося на рынке бардака.

Да и стихийщики на Юнусалиева, Суеркулова, Безымянной как торговали, так и торгуют. Причем не только на тротуарах, но и на проезжей части, на глазах у сотрудников патрульной милиции.

При этом, как заботливо написано в пресс–релизе мэрии, "стихийная торговля создает большие неудобства, препятствует свободному передвижению пешеходов по тротуару, а также способствует созданию аварийной ситуации, так как продажа осуществляется непосредственно на обочине дороги и блокирует проезд спецтранспорта". Осталось только начать бороться с ней, а не пускать пыль в глаза горожанам.