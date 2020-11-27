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Суваналиев: Садыр Жапаров сделал то, что не делал ни один президент

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- Екатерина Улитина
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Экс-заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев поддержал Садыра Жапарова по делу об экс-заместителе таможенной службы Райымбеке Матраимове. Об этом он заявил в интервью передачи "Эки бир" радио "Азаттык".

- В деле Райымбека Матраимова мы прошли точку невозврата. Он признал свою вину, согласившись возместить ущерб, но Садыру Жапарову не легко. Возможно многие не заметили, что Жапаров, став премьер-министром сказал, что доберется до каждого коррупционера и до Райымбека Матраимова тоже. Но надо понимать, что у Матраимова повсюду свои люди. Речь не идет только о министрах и председателях служб. Есть заместители и другие чиновники, которые ему помогали и помогают, - сказал Омурбек Суваналиев.

Бывший замсекретаря Совбеза подчеркнул, что государственная система начала борьбу с Райымбеком Матраимовым и с той мафиозной сетью, которая последние годы работала в государственных органах.

- Матраимов уже сотрудничает со следствием. Пока речь идет об одном эпизоде, но могут быть и другие. Садыр Жапаров сделал то, что до него не делал ни один президент, - уверен Омурбек Суваналиев.

Напомним, 20 октября в Бишкеке был задержан экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов. В этот же день стало известно, что он согласился на сделку со следствием и готов возместить ущерб в размере 2 млрд сомов. Суд отпустил бывшего таможенника под подписку о невыезде.

Отметим, Райымбека Матраимова обвинили в создании преступной сети на таможне, которая действовала в течение нескольких лет и благодаря которой из страны были выведены сотни миллионов сомов без уплаты соответствующих платежей.


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URL: https://www.vb.kg/394512
Теги:
Омурбек Суваналиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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