Кыргызстанцы в РФ заявили о себе на Открытых играх СНГ

В Москве завершился ежегодный международный спортивный фестиваль среди молодёжных команд государств СНГ- "Открытые игры СНГ". В ряде спортивных дисциплин на нем лидировали команды, сформированные общественными организациями кыргызской диаспоры.

Этот фестиваль, организованный Всероссийской федерацией школьного спорта, Министерством спорта Российской Федерации и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ, проводится с 2013 года в различных субъектах РФ. Традиционно в нем участвуют молодежные команды стран Содружества и других государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана и Эстонии. Но на сей раз фестиваль претерпел определенные изменения.

Как рассказали в оргкомитете, в текущем году в связи со сложившейся в мире эпидемиологической обстановкой и невозможностью приезда некоторых иностранных делегаций было принято решение об изменении структуры состязаний и проведении их в формате Спортивного фестиваля среди молодёжных команд государств Содружества "Открытые игры СНГ". Участниками этих игр стали спортсмены из стран СНГ, проживающие на территории России, представляющие здесь различные национальные диаспоры.

Из представителей этих сообществ и были сформированы команды, которые боролись за первенство в восьми видах спорта: бадминтон, баскетбол, баскетбол 3x3, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, роуп скиппинг (спортивная скакалка), шахматы. Соревнования проходили в период с 23 по 26 ноября в известном спортивном комплексе "Мегаспорт" в Крылатском (район Москвы). Помимо соревнований, для участников и гостей была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа, организовывались спортивные мастер-классы и другие мероприятия.

Участниками Открытых игр СНГ стали и представители кыргызской диаспоры, в ряде случаев вышедшие в число победителей.

Так, в соревнованиях по мини-футболу первое-третье места завоевали команды Общероссийского Кыргызского конгресса, Координационного Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги". В турнире по волейболу среди юношей первое и второе места достались соответственно командам "Кыргызстан-1" и "Кыргызстан-2", обе – от Координационного Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, а девушки-волейболистки от этой же организации заняли третье-четвертое места. В состязаниях по волейболу-микс (юноши плюс девушки) лидировала команда, представлявшая Общероссийский Кыргызский конгресс.

"Мы искренне гордимся очередными спортивными победами наших соотечественников и поздравляем всех их! Спорт очень популярен среди кыргызстанцев в России. И уже в течение многих лет они успешно представляют родную республику на различных турнирах, организуемых в Москве и других российских регионах, завоевывают на них призовые места. Такая увлеченность активно поддерживается диаспоральными организациями, которые оказывают молодым спортсменам разнообразную поддержку – организационную, материальную", - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.