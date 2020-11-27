Курманбек Дыйканбаев заключен в СИЗО ГКНБ до 24 января

Полномочного представителя президента в ЖК Курманбека Дыйканбаева заключили под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Дыйканбаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2021 года.

Напомним, Курманбек Дыйканбаев был задержан ГКНБ 24 ноября по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Следствием было установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года, он, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий передать ему денежные средства в сумме более 7 млн. сомов, под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.