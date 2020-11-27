Русский язык останется официальным языком в Кыргызстане

Русский язык в новой редакции Конституции останется официальным языком. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил член конституционного совещания Урмат Аманбаев.

- Были предложения лишить русский язык статуса официального. Действительно, мы это обсуждали. Однако после дискуссий было решено, что в новой редакции Конституции статья о русском языке не будет меняться, - сказал Урмат Аманбаев.

Напомним, накануне один из участников членов конституционного совещания предложил лишить русский язык статуса официального языка.