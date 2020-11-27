Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 99.90 - 101.35

Русский язык останется официальным языком в Кыргызстане

273  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Русский язык в новой редакции Конституции останется официальным языком. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил член конституционного совещания Урмат Аманбаев.

- Были предложения лишить русский язык статуса официального. Действительно, мы это обсуждали. Однако после дискуссий было решено, что в новой редакции Конституции статья о русском языке не будет меняться, - сказал Урмат Аманбаев.

Напомним, накануне один из участников членов конституционного совещания предложил лишить русский язык статуса официального языка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394518
Теги:
Конституция, язык
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  