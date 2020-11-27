Экс-акима Октябрьского района Бишкека Константина Куценко, подозреваемого в коррупции, отпустили под домашний арест. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.

25 ноября постановлением Первомайский райсуда Бишкека Куценко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 января 2021 года.

Напомним, 23 ноября ГСБЭП был задержан аким Октябрьского района Бишкека. Задержание произведено в рамках ранее выявленной коррупционной схемы по выводу и смены собственника земельного участка, находящего в аресте и подлежащего конфискации по приговору суда. Позже он был уволен, а и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев извинился перед гражданами за назначение Куценко.