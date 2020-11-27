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Куценко, подозреваемого в коррупции, отпустили под домашний арест

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- Оксана Гут
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Экс-акима Октябрьского района Бишкека Константина Куценко, подозреваемого в коррупции, отпустили под домашний арест. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.

25 ноября постановлением Первомайский райсуда Бишкека Куценко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 января 2021 года.

Напомним, 23 ноября ГСБЭП был задержан аким Октябрьского района Бишкека. Задержание произведено в рамках ранее выявленной коррупционной схемы по выводу и смены собственника земельного участка, находящего в аресте и подлежащего конфискации по приговору суда. Позже он был уволен, а и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев извинился перед гражданами за назначение Куценко.


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URL: https://www.vb.kg/394519
Теги:
задержание, коррупция, Первомайский район, суд, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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