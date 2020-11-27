"Сотни тысяч людей останутся без работы!" Мигранты о статусе русского в КР

В целом нынешняя политическая обстановка в Кыргызстане меня и моих многих соотечественников сильно огорчает. Что это? Это демонстрация политической близорукости или четкая политика тех, кто сегодня у руля, под руководством внешних сил? Об этом VB.KG заявил председатель московского отделения Общероссийского Кыргызского Конгресса Марсель Салахунов.

Он считает, что Кыргызстан хотят оторвать от России!

- Сначала безумные, и не очень продуманные меры по изменению Конституции КР, теперь инициативы по лишению статуса русского языка, как официального. Но только такие факты отразятся, в первую очередь, на народе, не говоря уже о миллионах мигрантах в России. Могу сказать, как человек, который объединяет тысячи соотечественников – людей, которые стремятся к благополучию, хотят развиваться, стремятся к образованию. Если решение по отмене официального статуса русского языка в КР найдёт поддержку властей, неминуемо приведёт к потере работы сотни тысяч таксистов в России, а это сотни тысяч семей в Кыргызстане! Так, как, именно по причине официального русского языка, наши национальные водительские права котируются в России и по ним можно осуществлять трудовую деятельность. Во-вторых, мы не сдаём экзаменов для трудовой деятельности, так как русский у нас официальный, - подчеркнул Салахунов.

Он отметил, что КР уже который год, теряем русский язык. 70 процентов мигрантов из нашей страны практически не говорят на нем.

- В основном это молодые люди, приехавшие из сел. Говорят на нем, только в Бишкеке. Регионы, уже почти не говорят. Наоборот, есть большая потребность в изучении русского языка в областях. И это факт. Но эту ошибку допустили не только в системе министерства образования, но и Россия допускает такую ситуацию, так как нет четкой политики реальной программы по распространению и сохранению русского языка в Кыргызстане. Не хватает учебников, классов, специалистов русского языка, - сказал Салахунов.

По его словам, русский язык мигрантам помогает строить карьеру, создавать бизнес, занимать самые прибыльные ниши в сфере услуг, и это даёт много преимуществ.

- Но самый важный вопрос. Кто эту инициативу подвигает! Сколько книг для вузов, школ, садиков, научных кругов написано на кыргызском языке? А сколько на русском! Сможете ли вы, готовить будущую элиту, на той образовательной системе без русского языка? Вопросов много. Знаю одно, данная ситуация приведёт к замедлению не только экономических, но и культурных и социальных сфер, не говоря уже и геополитике.

Отметим, что сегодня члены Конституционного совещания решили оставить русский язык в статусе официального.