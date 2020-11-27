Парламентарии стран СНГ примут важные для сотрудничества решения

Приоритетные задачи сотрудничества в законодательной сфере обсуждаются в ходе осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Она организована на базе Таврического дворца в Санкт-Петербурге и проходит в формате видеоконференции 26-27 ноября.

Как сообщили в МПА СНГ, 26 ноября состоялись заседания ее постоянных комиссий по экономике и финансам, по социальной политике и правам человека, по культуре, информации, туризму и спорту. 27 ноября открывается заседание Совета МПА, участие в нем примут главы парламентских делегаций стран Содружества, представители органов СНГ и международных организаций. Вести заседание из Читального зала Таврического дворца будет председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Одной из центральных тем заседания станет законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах Содружества в связи с пандемией COVID-19. Будут также обсуждены состояние и перспективы экономической интеграции, ее нормативно-правовые обеспечения на евразийском пространстве, подготовка к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в 2021 году, создание Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ, другие вопросы.

В этот же день в формате видеоконференции состоится 51-ое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, также с участием парламентских делегаций стран-партнеров.

В повестке дня - проекты Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств Содружества, модельных Трудового, Избирательного кодексов, модельных законов "О беженцах", "Об инжиниринговой деятельности и инжиниринге", "О строительстве недвижимых объектов на долевых началах", "Об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам", "О развитии и охране горных территорий", "О парламентском контроле", "О школьном спорте", "О возмещении причиненного вреда гражданам, потерпевшим от преступлений" и другие важные документы.

По словам Валентины Матвиенко, "проведение сейчас заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ очень актуально, очень востребовано": "Думаю, что те вызовы, которые сегодня перед нами стоят, требуют координации усилий…Межпарламентская Ассамблея - живая структура, которая оперативно реагирует на новые актуальные проблемы. Еще год назад трудно было бы представить, что мы будем обсуждать законодательное обеспечение принимаемых мер по борьбе с пандемией. А теперь понимаем, что тема COVID получит отражение в нашей работе, поскольку это общая проблема".

"В период пандемии укрепилось наше взаимодействие, особенно в гуманитарной сфере, - продолжила председатель Совета МПА СНГ. - Это и обмен опытом борьбы с коронавирусом, и принятие мер поддержки экономики и граждан. И тема вакцины - первая из них была разработана в России (у нас уже третья на подходе). Страны СНГ очень заинтересованы в получении такого препарата. Здесь роль парламентов тоже получила новое измерение. Тем не менее актуальными остаются традиционные вопросы повестки МПА. Это в первую очередь гармонизация законодательств наших стран, что крайне важно для создания единого экономического, гуманитарного и языкового пространства".

"И обратите внимание: какие бы процессы ни происходили в странах СНГ, как бы ни менялись лидеры, политические силы - ни один из руководителей на этом пространстве никогда не ставил и не ставит под сомнение Содружество Независимых Государств, его необходимость. Это говорит о многом. И важность взаимодействия внутри СНГ - она очевидна, и не требует подробных пояснений", - подчеркнула Валентина Матвиенко.