Страны СНГ будут дружить судами

Укрепление взаимодействия в сфере правосудия стало главной темой 14-го заседания Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики. Оно прошло в онлайн-формате с участием делегаций Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, представителей Исполнительного комитета и Экономического Суда СНГ.

Участниками заседания от Кыргызстана стали председатель Верховного суда Гульбара Калиева, судья Верховного суда Дильфуза Боронбаева и заведующая отделом СНГ Министерства иностранных дел КР Жылдыз Кожобекова

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский отметил наличие потенциала и предпосылок для развития правового и судебного сотрудничества на пространстве Содружества. Оно перспективно, как подчеркнуто, с учетом сформированной международно-правовой базы СНГ, а также новых возможностей в сфере оказания правовой помощи и совершенствования ее механизмов, обмена опытом и информацией.

Участники заседания также обратили внимание на востребованность взаимодействия между верховными (высшими) судами стран СНГ, обмена опытом по вопросам не только экономического, но и уголовного, гражданского, административного судопроизводства в целях совершенствования законодательства и правоприменительной практики.

Члены Совета председателей единогласно высказались за расширение его функционального потенциала с учетом современной организации систем судов стран Содружества и преобразование этой структуры в Совет председателей верховных (высших) судов стран Содружества. Проект соответствующего соглашения будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ.