"Делать эхокардиографию однозначно надо!"

У пяти процентов населения Земли имеются врожденные пороки сердца, некоторые из них подлежат, а некоторые не подлежат лечению, и частота распространения этих пороков довольно велика на сегодняшний день.

- Тема, которая сейчас меня очень волнует, - врожденные пороки сердца у взрослых, с чем мы сталкиваемся постоянно, - говорит Mустафа УНАЛ, сердечно–сосудистый хирург бишкекской кардиоклиники.

Какие факторы влияют на образование врожденных пороков сердца?

- Первый - это рождаемость, чем больше ее будет, тем больше будет пороков. Как бы это печально не звучало. Второй - родственные браки. Третий - возраст беременных женщин. Поэтому так важно ведение беременных с самого начала планирования семьи.

Не все врожденные пороки сердца выявляются сразу. Клиническое проявление болезни варьируется в зависимости от порока и объема дефекта. У некоторых после рождения вообще нет никаких признаков, а иные младенцы уже с рождения имеют синюшный вид, и, если не принимать никаких мер, это может привести к смертельному исходу.

Есть степени пороков, которые встречаются чаще других. Тяжелые их формы, к счастью, встречаются редко. Поэтому те женщины, которые теряют своего ребенка во время беременности внутриутробно (до четвертого месяца беременности), в принципе не должны сильно расстраиваться. Значит, порок был настолько серьезным, что ребенок не был приспособлен к рождению.

Но медицина постоянно развивается и совершенствуется. Еще где–то в 1985 году на одной из конференций врачи обсуждали вопрос, как быть с таким врожденным пороком сердца, как тетрада фалло, который довольно часто встречался и с которым было довольно сложно справляться. А сейчас эта проблема легко устранима. После 2000 года кардиологи начали выяснять, как быть с пациентами, у которых порок в виде единственного желудочка. Но к данному моменту и эта проблема уже решается. Кардиохирургия, совершенствуясь, может справляться с лечением самых сложных дефектов сердца.

Никогда не забуду случай, когда в 2002 году ко мне обратилась одна мама, у ребенка которой внутриутробно выявили врожденный порок тетраду фалло. В те годы его уже начали неплохо лечить, но женщина засомневалась и проконсультировалась у хирурга на предмет, каково будет качество жизни у такого ребенка и, может, стоит прервать беременность. У женщины не выдержали нервы, и она обратилась к врачам из старого поколения, которые подтолкнули ее к аборту, хотя эту проблему можно было устранить, что меня сильно расстроило.

Какой порок сердца встречается чаще всего?

- Самый распространенный во взрослой жизни врожденный порок сердца - дефект межпредсердной перегородки. Для начала кардиологи удостоверяются, что все края имеются и можно закрыть его "зонтиком". Но в случае отсутствия краев мы предлагаем проводить открытую операцию на сердце. В межреберном доступе, через маленький разрез мы закрываем врожденный дефект заплатой из перикарда пациента.

Эти врожденные дефекты не из самых грозных, но в 10 процентах случаев они переходят в так называемый синдром Эйзенменгера, в неоперабельную стадию с необратимыми легочными изменениями. Если дефект очень маленький и бывает, что его выявляют случайным образом, то он обычно сопровождается мигренью, головной болью.

Второй дефект - это дефект межжелудочковой перегородки, который может незаметно подкрасться к пятнадцатилетнему возрасту, если его не обнаружили за это время.

Дефект межжелудочковой перегородки, если он настолько маленький, что его не нужно закрывать, в редких случаях требует более глубокого осмысления и решения вопроса. К примеру, у женщины, если она забеременела, вследствие этого дефекта струя крови будет регулярно переходить из одной полости сердца в другую. И в это время когда организм искусственно подавляет свою иммунную систему, чтобы не было отторжения плода, женщина подвергается большему риску инфицирования. И дело может дойти до эндокардита, воспаления внутренней оболочки сердца.

Есть еще один достаточно редкий порок Эбштейна, который почему–то в Кыргызстане я встречал у многих детей. В прошлом веке девушки с неврологическими отклонениями и при биполярном расстройстве личности принимали содержащие литий препараты, которые влияли на частоту этого порока. Здесь, несмотря на то, что везде эти препараты уже исключены из приема, их по–прежнему еще употребляют.

Встречается и такой порок, как двухстворчатый аортальный клапан. Согласно опубликованным научным данным, он в среднем занимает до двух процентов от всех врожденных пороков. В Кыргызстане это очень большой процент больных, и их условно можно разделить на три возрастные группы. С клиническим проявлением до 15, до 45 лет и - после 45 лет. Не всегда больных с такими пороками следует оперировать. Если сердце показывает свою функциональность, то с такими дефектами можно прожить всю жизнь. Осложнения могут проявляться аневризмой восходящей аорты и недостаточностью аортального клапана.

Также из встречаемых врожденных пороков сердца можно назвать гипертрофию входного тракта левого желудочка, которая выявляется случайно, и даже есть спортсмены, которые внезапно умирают вследствие этого дефекта, даже в 25–летнем возрасте! Этот врожденный порок сердца относится к внезапно выявляемым, поэтому очень опасен.

Судя по вашим словам, человеку, у которого нет особых проблем с сердцем, тоже надо в целях профилактики проходить эхокардиографию?

- Однозначно, да! И в этом случае в первую очередь в любом возрасте надо обратить внимание на дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок и функционального состояния аортального клапана.

Все эти пороки могут не проявляться, но, как правило, случайно определяются и легко решаются на уровне кардиологии или кардиохирургии.

Автор: Елена Баялинова