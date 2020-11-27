Прослушка Атамбаева. Военная прокуратура начала досудебное производство

По факту прослушки Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил адвокат бывшего президента Замир Жоошев.

Дело ведет Военная прокуратура.

"18 ноября Военная прокуратура КР по факту прослушивания конфиденциального разговора Алмазбека Атамбаева со своим адвокатом в следственном кабинете СИЗО ГКНБ начала досудебное производство по части 2 статьи 320 Уголовного кодекса КР - "Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности", - написал юрист на своей странице в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 октября в кабинете Сооронбая Жээнбекова в Белом Доме был найден диск, подписанный словами "АША - Слесарев - 42 минуты". На нем оказалась видеозапись со встречи бывшего президента Алмазбека Атамбаева с его адвокатом Сергеем Слесаревым в СИЗО ГКНБ.