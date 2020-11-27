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Выборы президента: Бектур Асанов намерен объявить голодовку

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- Бакыт Басарбек
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Экс-глава Джалал-Абадской области Бектур Асанов намерен сегодня, 27 ноября, объявить бессрочную голодовку. Об этом политик заявил журналистам.

По его словам, причина связана с решением Центризбиркома

"Центральная избирательная комиссия не приняла мои документы для регистрации в качестве кандидата в президенты. Я считаю это политическим давлением. Все это делает команда Садыра Жапарова. – сказал он.

Напомним, ранее ЦИК заявила, что согласно части 4 статьи 3 конституционного Закона: "Не имеют права быть избранными на должность Президента, депутатом Жогорку Кенеша лица, чья судимость не погашена в установленном законом порядке" установлено наличие непогашенной судимости у 3-х кандидатов в президенты Бектура Асанова, Кубанычбека Кадыров и Нурлана Мотуева.


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URL: https://www.vb.kg/394536
Теги:
Бектур Асанов, выборы, голодовка, президент, Кыргызстан
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