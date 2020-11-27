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Отсрочка выплат долга перед КНР: Окончательное решение еще не принято

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- Екатерина Улитина
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Министерство финансов рассказало об условиях, на которых кредиторы согласились предоставить Кыргызстану отсрочку по погашению внешнего долга.

Так, с 5 кредиторами (Абу-Даби, Саудовская Аравия, Германия (KfW, Euler Hermes) и Турцией достигнуты соглашения по отсрочке платежей с нулевой процентной ставкой.

Необходимо отметить, что, согласно условиям Парижского клуба, одобренных странами Большой двадцатки (G20) была достигнута договоренность о временном приостановлении (до конца 2020 г.) обслуживания внешнего долга перед основными странами кредиторами.

По остальным пяти кредиторам, в том числе и с членами Парижского клуба (Франция, Дания, Корея, Япония) все еще ведутся переговоры по условиям в части не применения процентной ставки на сумму отсрочки.

Вместе с тем, КНР, также основываясь на инициативу, принятой Парижским клубом, согласился временно приостановить получение от КР платежи в счет обслуживания долга. Данная сумма отсрочки по приостановленным платежам до конца 2020 г. составляет порядка 35,0 млн. долл США (2,8 млрд. сомов). Необходимо отметить, что переговоры с Китайской стороной также продолжаются, окончательное решение еще не принято.

По предварительным данным, в случае подписания данного соглашения сумма отсрочки будет погашаться равными долями в течение 3-х лет с 2022-2024 годы (2021 год является льготным) два раз в год.

Напомним, ранее стало известно, что Китай согласился предоставить отсрочку по выплатам с условием начисления процентов.


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URL: https://www.vb.kg/394537
Теги:
долг, Китай, Кыргызстан
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