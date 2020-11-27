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Суд вынес приговор по убийству брата Аиды Саляновой

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- Оксана Гут
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В Первомайском районном суде Бишкека сегодня, 27 ноября, завершилось рассмотрение уголовного дела по убийству Улана Салянова - брата экс-генпрокурора КР Аиды Саляновой.

На процессе председательствовал судья Марат Сыдыков. Он зачитал приговор обвиняемым.

Так, решением суда обвиняемый Эрмек Осмонкулов приговорен к 18 годам и двум месяцам лишения свободы, а Асанэмир Абыкулов – к 15 годам тюрьмы.

Отметим, прокурор настаивал на пожизненном сроке для обвиняемых.

Позже в интервью журналистам, Аида Салянова заявила, что не согласна с таким "мягким" приговором и будет обжаловать его в вышестоящей инстанции. Она по-прежнему считает, что убийство ее брата имело заказной характер.

Напомним, младший брат экс-генпрокурора Аиды Саляновой – Улан Салянов – был застрелен ночью 6 ноября 2017 года в собственном доме в жилмассиве Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/394540
Теги:
Аида Салянова, приговор, суд, убийство, Кыргызстан
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